Politik in Neukirchen-Vluyn : Tom Wagener bleibt Fraktionsvorsitzender

Neukirchen-Vluyn Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen haben einen neuen Vorstand gewählt. Die Grünen sind deutlich erstarkt im Rat der Stadt Neukirchen-Vluyn vertreten.

Steffen Richter freute sich ebenfalls über seine Wiederwahl: „Schön, dass ich die Fraktion weiterhin im Vorstand vertreten darf. Ich setze mich auch in den nächsten fünf Jahren mit Elan für grüne Ziele ein. Vor allem in meinem Kompetenzbereich Mobilität muss noch viel mehr geschehen, hier wird ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Deshalb muss die Verkehrswende nun endlich Fahrt aufnehmen.“

Als neu gewähltes Vorstandsmitglied bedankte sich Karin Fetzer für das ihr entgegengebrachte Vertrauen. Ihre Anliegen für die nächsten Jahre sind folgende: „Ich werde weiter daran arbeiten, Neukirchen-Vluyn zu einer Stadt zu machen, in der sich alle wohl fühlen und eine gute soziale Infrastruktur vorgehalten wird und ein positves Miteinander erfolgt. Außerdem ist es mir eine Herzensangelegenheit, jungen Menschen und vor allem Frauen zu zeigen, dass wir einen Platz in derPolitik verdienen.“

Heiner Schlitzer, der bereits seit 36 Jahren in der Stadt Neukirchen-Vluyn als Grüner aktiv ist, sieht es als sein Ziel an, die gute Arbeit der Vergangenheit weiter fortzusetzen. In den kommenden fünf Jahren müsse die gute Politik der Grünen und der Kommunalpolitik insgesamt besser dargestellt werden. Er möchte mit „wertvollen Impulsen und einer tatkräftigen Mitarbeit in der Fraktion weiter dazu beitragen, dass der Stadtrat und die gesamte Bürgerschaft davon profitieren.“