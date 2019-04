Auf Groß Opholt : Frühshoppen für Trecker-Liebhaber

Neukirchen-Vluyn Hofinhaber und Oldietraktoren-Fan Karl-Heinz Florenz hatte zum Treffen geladen. Für die Gäste gab es viel zu sehen.

Oldtimer gibt es nicht nur bei Sportwagen und normalen Autos. Auch Traktoren bieten eine Vielzahl an alten Modellen mit Hobby- oder Sammelobjektpotenzial. Eine Zusammenkunft vieler Trecker-Liebhaber und deren Maschinen gab es am Sonntag auf Gut Groß Opholt in Neukirchen-Vluyn – beim 10. Trecker-Frühschoppen.