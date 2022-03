Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn : Bürgerinitiative ruft zur Demo mit Trekkerkorso auf

Neukirchen-Vluyn Am Sonntag findet ab 14 Uhr eine große Demonstration gegen den geplanten Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn statt. Die Aktion ist Teil einer großangelegten, dezentralen Demo des Aktionsbündnisses Niederrheinappell.

Gemeinsam mit den beiden Heimat- und Verkehrsvereinen lädt die Bürgerinitiative am Sonntag, 20. März, ab 14 Uhr zu einer Demonstration gegen den geplanten Kiesabbau in Neukirchen-Vluyn ein. Die Corona-Pandemie, der Krieg gegen die Ukraine, steigende Preise – aktuell gebe es viele Themen, die bewegen und ein Gefühl der Hilflosigkeit geben. „Wir möchten dennoch – oder vielleicht gerade deswegen – zu der Demonstration einladen“, heißt es in einer Mitteilung. Mit einem Treckerkorso will man vom Hindenburg-Platz (Marktplatz) aus über die Niederrhein-Allee und die Andreas-Bräm-Straße zum Grafschafter Platz ziehen. Dort findet im Anschluss eine Kundgebung mit Rednern unter anderem aus der Politik, und der Bürgerinitiative statt.