Bauarbeiten in Neukirchen-Vluyn Grafschafter Platz wird demnächst bepflanzt

Nachdem bereits Anfang des Jahres die multifunktionale Platzfläche am Grafschafter Platz fertiggestellt wurde, beginnen nun endlich die Bauarbeiten an der Grünfläche. Mitte August wird die Baustelle eingerichtet. Das teilt die Stadt in einer Mitteilung mit. Es entsteht ein großer Sandspielbereich mit Kletterkombination inklusive bespielbarem Marktstand und Reck sowie eine große Matschanlage mit Pumpe und verschiedenen Rinnen. Zwei nebeneinanderliegende Boulefelder mit Aufenthaltsbereich stehen Hobbyspielern auf der neu gestalteten Fläche ebenfalls zur Verfügung.