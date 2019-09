Flüchtlingsunterkunft Dörpfeldschule : „Hier kommen die Menschen zur Ruhe“

Neukirchen-Vluyn Das Gebäude an der Jahnstraße könnte Standort einer Kita werden. Die Grafschafter Diakonie lehnt die Pläne ab.

Im Frühjahr 2015 wurde aus der ehemaligen Dörpfeldschule eine Unterkunft für geflüchtete Menschen. Derzeit leben dort fünf Familien und sechs alleinstehende Frauen, teilweise mit Kindern. Annika Weißkopf (35) ist über die Grafschafter Diakonie, die den Standort betreut, in der Flüchtlingsberatung tätig. „Bei uns leben derzeit Menschen aus Ländern wie Iran, Irak, Afrika,Türkei, Bosnien und Herzegowina. Im August haben wir drei Neuzuweisungen bekommen mit insgesamt acht Personen.“ Fragen aus allen Alltagsbereichen erreichen sie. Angefangen vom Ausfüllen der Formulare, Nachfragen von Behörden bis zu Hilfen bei der Unterbringung der Kinder in Kindergärten oder Schulen reicht der Einsatz. Viele stecken mitten im Anerkennungsverfahren.

„Hier kommen die Menschen zur Ruhe. Wesentlich turbulenter geht es am Standort Hugengraben zu“, sagt Anneke van der Veen, Fachbereichsleiterin für Soziales und Gesundheit bei der Grafschafter Diakonie. Die Idee, in der Dörpfeldschule eine Kindertagesstätte anzusiedeln, den Standort als Flüchtlingsunterkunft aufzugeben, stößt auf Unverständnis. Die dann nötigen Umzüge zögen eine Welle von Veränderungen nach sich. Beispielsweise litten allein reisende Frauen oft schwer unter den Folgen von Gewalt und Vergewaltigung. „Sie am Hugengraben unterzubringen, könnte problematisch seinn, weil dort auch allein lebende Männer untergebracht sind“, so Anneke van der Veen.