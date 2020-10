Grafschafter Diakonie : Projekt hilft Angehörigen von Demenzerkrankten

Neukirchen-Vluyn Die „Demenz-Friends Niederrhein“ starten am 27. Oktober in die zweite Runde. Angehörige von Demenzerkrankten trainieren nach wissenschaftlicher Methode den positiven Umgang mit der Krankheit.

Was hat die Demenzerkrankung meines Angehörigen in meinem Leben an Gutem bewirkt? Wie hat sie vielleicht meinen Alltag bereichert, statt ihn nur zu belasten? Dieser auf den ersten Blick erstaunlichen Frage gehen die Teilnehmer des Projekts „Demenz-Friends Niederrhein“ nach. Unter der Begleitung von Albert Sturtz, Fachberater Demenz der Grafschafter Diakonie, dem Diakonischen Werk im Kirchenkreis Moers, kommt die Gruppe alle zwei Wochen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Treff 55, Vluyner Platz 18 a, in Neukirchen-Vluyn zusammen. Die Männer und Frauen überlegen im Austausch mit den Gleichbetroffenen, welche positiven Erfahrungen, sie in Zusammenhang mit der Erkrankung ihres Angehörigen gesammelt haben.