Konzertabend : Gospel-Gipfel in St. Quirinus

Neukirchen-Vluyn Beim zweiten Chorklang-Konzert singen am 29. November die Lighting Souls, Sound & Soul sowie der Heartchor. Gastgeberin ist die Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn.

Ein großer Erfolg war das erste Chorklang-Konzert der Bürgerstiftung Neukirchen-Vluyn vor einem Jahr. Deshalb gibt es jetzt eine weitere Auflage. Termin ist der Freitagabend vor dem ersten Advent, 29. November. Erneut treten drei Chöre auf, allerdings andere als vor einem Jahr – und nicht in der Kulturhalle, sondern in der Kirche St. Quirinus an der Ernst-Moritz-Arndt-Straße. „Diesmal tragen die Chöre Gospelmusik vor“, begründete Kurt Best, Vorsitzender der Bürgerstiftung, den Ortswechsel. „Sie passt besser in ein Gotteshaus.“