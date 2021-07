Golfclub Op de Niep in Neukirchen-Vluyn : Neukirchen-Vluyner Golfer spenden an Kinder-Krebshilfe

Neukirchen-Vluyn Der Golfclub Op de Niep hatte Anfang Juli zum Benefiz-Golfturnier eingeladen. Der größte Gewinner stand bereits vor dem Turnier fest: nämlich die Deutsche Kinder-Krebshilfe.

28 Golferinnen und Golfer waren der Einladung gefolgt und unterstützten die gemeinnützige Organisation mit insgesamt 1030 Euro. Sportlich gingen Andrea Kuhn und Tobias Klomp als Bruttosieger hervor. Harald Senk, Wolfgang Braatz und Steffen Limbach sicherten sich die ersten Plätze in den Nettoklassen. Sie haben sich damit für eines von drei Regionalfinalen qualifiziert. In dem Regionalfinale spielen die Brutto- und Nettosieger in getrennten Turnierwertungen um den Einzug in das Bundesfinale. Das Finale findet am 25. September im Essener Golf-Club Haus Oefte statt.