Goldenes Kronenkreuz für Bärbel Schmidt : Zeichen der Mitmenschlichkeit gesetzt

Neukirchen-Vluyn 1995 begann sie ihre Tätigkeit für den Erziehungsverein als Diplom-Sozialpädagogin. Für ihre langjährige Arbeit wurde Bärbel Schmidt jetzt mit dem Goldenen Kronenkreuz der Diakonie ausgezeichnet.

Am 1. April 1995 begann sie ihre Tätigkeit für den Erziehungsverein als Diplom-Sozialpädagogin in der Evangelischen Jugendhilfe in Finsterwalde in Brandenburg, deren Trägerschaft der Erziehungsverein zu diesem Zeitpunkt übernommen hatte. Hinter ihr lagen da bereits drei abgeschlossene Ausbildungen zur Wirtschaftskauffrau und Kindergärtnerin sowie ein Diplomstudium in Sozialpädagogik.