Alleinunfall in Neukirchen-Vluyn Gleitschirmflieger verletzt sich kurz vor der Landung schwer

Bei einem Gleitschirmunfall ist am Freitagnachmittag ein 59-jähriger Mann aus Dinslaken schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt worden. Er flog gegen 15.15 Uhr mit seinem Gleitschirm und setzte auf dem Gelände an der Gartenstraße zur Landung an. Als er sich noch etwa 20 Meter über dem Boden befand, wurde der Gleitschirm von einer Windböe erfasst.