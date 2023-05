Kultur in Neukirchen-Vluyn Wie sich die Gesamtschule Niederberg „On Stage“ präsentierte

In die Welt der Fotografie entführte die Fotografin Andrea Zmrzlak unter dem Motto „Mein Leben vor 150 Jahren“. Dabei schlüpften die Schülerinnen und Schüler für die großformatigen Aufnahmen in alltägliche Rollen und historische Kleidung, sei es für Fotoshootings bei der Feld- und Hofarbeit oder in die Zeit des beginnenden Bergbaus. Neuntklässler widmeten sich mit Künstler Rolf Hamacher der großflächigen Wandmalerei. Dabei schlugen sie den Bogen zum Bergbau und dem Strukturwandel unter dem Motto „Förderung in andere Zeiten“.