Schule in Neukirchen-Vluyn : Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Niederberg

Neukirchen-Vluyn Die Türen der Gesamtschule Niederberg öffnen sich am kommenden Samstag, 27. November zum Kennenlernen. Eingebettet in den Tag der offenen Tür ist ein Adventsbasar.

Nachdem der Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Niederberg im letzten Jahr Corona zum Opfer fiel, findet er in diesem Jahr unter Beachtung der 3G-Regel am kommenden Samstag, 27. November, statt. Das Schulgebäude verwandelt sich in ein illustres Sammelsurium aus Probieren und Studieren, Information und Illusion, Präsentation und Performance, Verköstigung und Verkauf. Der eingebettete Adventsbasar mit selbst gefertigten Basteleien und hergestellten Köstlichkeiten lädt zum Naschen und Weihnachtsshoppen ein. Dazu gibt es ein Novum: Die Oberstufe ist erstmalig mit am Start.