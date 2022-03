Gesamtschule Neukirchen-Vluyn : Schüler können Theater erleben

Schulleiterin Beatrix Langenbeck-Schwich, Kulturagent Andreas Baschek, Ulrich Greb, Intendant des STM, und Kathrin Leneke, Junges STM Foto: König

Neukirchen-Vluyn Die Gesamtschule Niederberg kooperiert nun mit dem Schlosstheater Moers. Kinder und Jugendliche sollen dabei einen umfassenden Einblick in die Kunstform Theater erhalten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja König

Die kulturelle Bildung soll an der Gesamtschule Niederberg weiter ausgebaut werden. Ein wichtiger Schritt dazu wurde am vergangenen Mittwoch gemacht: Schulleiterin Beatrix Langenbeck-Schwich und Ulrich Greb, Intendant des Schlosstheaters Moers, setzten ihre Unterschrift unter eine Kooperationsvereinbarung, die eine künftige enge Zusammenarbeit vorsieht.

Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Kindern und Jugendlichen einen umfassenden Einblick in die Kunstform Theater zu geben. Dies soll zum einem dadurch geschehen, dass die Kinder in ihrer Schullaufbahn das Schlosstheater und seine Produktionen besuchen und zum anderen durch die Unterstützung der Schule in ihren eigenen Projekten durch das Schlosstheater. Auch wenn an der Gesamtschule Niederberg ab der Klasse sieben das Hauptfach „Darstellen und Gestalten“ angeboten werde, gebe es dennoch viele Schülerinnen und Schüler die bislang nur wenige Berührungspunkte mit Kultur und im speziellen Theater hatten, berichtete Beatrix Langenbeck-Schwich.

Die neue Kooperation wurde zunächst auf zwei Jahre festgesetzt, eine anschließende Fortsetzung werde aber angestrebt. Auf den Weg gebracht hat das Ganze Andreas Baschek. Der Projektkünstler und Bildhauer aus Moers ist seit September 2021 „Kulturagent“ an der Gesamtschule. Gefördert wird der Einsatz durch das Landesprogramm „Kulturagenten für kreative Schulen NRW“. In Nordrhein-Westfalen nehmen im Schuljahr 2021/ 2022 insgesamt 30 Schulen an diesem Programm teil. Zahlreiche Projekte hat Baschek bereits seit letztem Herbst an der Gesamtschule Niederberg initiiert, dazu gehören Tanzprojekte und ein Textil-Projekt sowie die Gestaltung eines Leitbildes für die Schule. „Mit dem Theaterprojekt wollen wir einen weiteren Schwerpunkt setzen“, so Baschek.

Ein erster Austausch ist bereits geplant: am 23. März besuchen fünf Gruppen der Gesamtschule die Penguin’s Days in Moers. Ansprechpartner für die Schüler ist dann Kathrin Leneke vom Jungen Schlosstheater, die die Zusammenarbeit betreut. „Wir wollen den Schülern auch einen Blick hinter die Kulissen ermöglichen und das Theater aus der ‚Kuckkasten-Situation‘ herausholen“, so Leneke.