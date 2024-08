Streetfood in Neukirchen-Vluyn „Genussvoll“-Event am Vluyner Platz geht in die nächste Runde

Claus Palm mit seiner Weinbar und Kostenpflichtiger Inhalt Manuel Höhling mit seiner Brennerei „Pott.Stil“ steuern unter anderem die perfekten Begleiter zum Essen bei. Eingerahmt wird die Veranstaltung wieder durch die ansässigen Geschäfte, unter anderem Auguste Luise und das Eiscafé Italiano. Die Öffnungszeiten des Events sind wie folgt: Am Freitag, 6. September, ist von 17.30 bis 22 Uhr geöffnet, am Samstag, 7. September, von 12 bis 22 Uhr, und am Sonntag, 8. September, von 12 bis 18 Uhr. Livemusik wird es ebenfalls wieder geben. Am Samstag wird beispielsweise „2 Council Acoustic Rock“ wieder mit Irish Folk, Evergreens und Oldies für Stimmung sorgen. Am Sonntag ergänzen Hüpfburg und Kinderschminken den entspannten Familientag.