Auf dem Winkelshof in Neukirchen-Vluyn Gemütliche Weinprobe im Hühnerstall

Während der Hühnerstall, der von den Hofbesitzern Anne und Walter Mühlenhoff mit zwei Tischreihen, einer Theke und allerlei bäuerlichem Gerät dekoriert wurde, am 1. Mai mit 40 Gästen fast aus den Nähten platzte, hatte die zehnköpfige Verkostungsrunde am Tag darauf eine eher familiäre Atmosphäre. „Herzlich willkommen, liebe Gäste und danke an euch, liebe Mühlenhoffs für eure erneute Gastfreundschaft“, begrüßte der langjährige Vereinsvorsitzende und jetzige Ehrenpräsident Hans-Peter Burs die Besucher und stellte den „Ersttätern“ anschließend den zuständigen Pfälzer Winzer Ernst Minges junior vor.