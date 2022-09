Heimat- und Verkehrsvereine in Neukirchen und Vluyn : Gemeinsame Projekte der Vereine

Neukirchen-Vluyn Die beiden Heimat- und Verkehrsvereine Neukirchen und Vluyn wollen gemeinsame Arbeitsgruppen gründen, um Politik und Verwaltung wirkungsvoll zu unterstützen.

Zur gemeinsamen Vorstandssitzung der beiden Heimat- und Verkehrsvereine (HVV) lud in diesem Jahr der neue Vorstand des HVV Neukirchen die Kolleginnen und Kollegen vom Nachbarverein in Vluyn in den Viva-Event- und Freizeitpark am Klingerhuf ein. Die beiden Vereine treffen sich in regelmäßigen Abständen, um aktuelle Fragestellungen zu diskutieren und gemeinsame Projekte zu verabreden. In den Corona-Jahren waren die Vereine durch die Pandemie in ihrer Arbeit stark beeinträchtigt worden und die klassischen, größeren Veranstaltungen wie Osterfeuer, Maibaumaufstellung, Erntedankfest und Adventstreffen konnten gar nicht oder nur stark eingeschränkt stattfinden.