Politik in Neukirchen-Vluyn : Geld aus Teilhabepaket soll bei Kindern ankommen

Politik in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Familien sollen mit dem Teilhabebeitrag zum Beispiel den Beitrag zu Sportvereinen oder zur Musikschule finanzieren. Dies soll aber nicht über die Bildungskarte „YouCard“ laufen, die von den Grünen im SBKS-Ausschuss beantragt worden war.

Wenn Kinder in Familien leben, die Grundsicherung – so genanntes „Hartz IV“ – erhalten, können sie zum Beispiel den Mitgliedsbeitrag zum Sportverein, den Beitrag zur Musikschule oder die Teilnahme an einem Mittagstisch vom Staat finanziert bekommen. Allerdings wissen sie oft nichts von diesen Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, ebenso ihre Eltern.