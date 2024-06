Information der Stadt Neukirchen-Vluyn Gefahrenbaum muss an der Niederrheinallee entfernt werden

Am kommenden Donnerstag, 27. Juni, beginnen darum ab 8.30 Uhr die Fällarbeiten, die voraussichtlich mehrere Stunden in Anspruch nehmen werden. Die Niederrheinallee wird in dieser Zeit ab dem Springenweg halbseitig in Fahrtrichtung Ortsausgang/Schaephuysen gesperrt. Die Umleitung erfolgt über den Springenweg und Vluyner Nordring.