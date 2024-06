Ehemaliger Lehrer der Gesamtschule Niederberg Gedenkabend für verstorbenen Lehrer Sinan Lafci

Am 25. Juni ist es genau ein Jahr her, dass Sinan Lafci, ehemaliger Lehrer an der Gesamtschule Niederberg, gestorben ist. Zum ersten Todestag veranstaltet der Verein Kulturprojekte Niederrhein an diesem Tag ab 18 Uhr in der evangelischen Kirche, Hochstraße 28 in Neukirchen-Vluyn, einen Gedenkabend. Dieser ist eingebettet in die Konzertreihe rund um das „Haldenkonzert, Musik und Meditation“, das am 12. Juni stattfand.