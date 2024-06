Gedenkabend für Sinan Lafci in Neukirchen-Vluyn „Es war eine besondere Art, die er hatte“

„Dieser Abend hätte Sinan gefallen“, sagt Rüdiger Eichholtz, Kulturbeauftragter der Stadt Neukirchen-Vluyn, als er den Gedenkabend für Sinan Lafci eröffnet. „Seinen Freund Sinan“, wie Eichholtz ihn immer nennt, wenn er von dem ehemaligen Lehrer der Gesamtschule Niederberg spricht. Der Verein Kulturprojekte Niederrhein hat zusammen mit dem Stadtjugendring am 25. Juni abends zur Gedenkfeier für Lafci in die evangelische Kirche an die Hochstraße eingeladen.