Kirche in Moers und Neukirchen-Vluyn Zwei Themenabende mit Pfarrer Dirk Sawatzki geplant

Am 27. Januar ist zunächst die alljährliche Reinigung der 128 Stolpersteine geplant. Dafür werden noch interessierte Bürger gesucht, die sich an der Aktion beteiligen möchten. Die Stolpersteine zeigen auf, wo zuletzt Moerser Bürger gelebt haben, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. Der 27. Januar ist der Jahrestag zur Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz und wird in Deutschland auf Anregung des früheren Bundespräsidenten Roman Herzog als Tag des Gedenkens für die Opfer des Nationalsozialismus begangen. Mit der Reinigung der in Moers verlegten Stolpersteine wird dabei an konkrete Moerser Opfer gedacht. Die Anmeldung dazu erfolgt an info@gcjz-moers.de oder unter info@erinnernfuerdiezukunftmoers.de.