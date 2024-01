Aufgrund von Bauarbeiten der Lineg Fußgängerweg „Unter Schaepsdyk“ derzeit gesperrt

Zurzeit ist der Weg „Unter Schaepsdyk“, der entlang des Schlosses Bloemersheim führt, aufgrund einer Baustelle gesperrt. Die Lineg führt dort Arbeiten an einer Vorflut-Pumpanlage, der PAV Bloemersheim I, durch, wie Lineg-Sprecher Ingo Plaschke berichtet. An der Anlage kam es an Neujahr zu einem Rohrbruch. Die Kollegen mussten deswegen rausfahren, die Anlage außer Betrieb setzen und ein mobiles Gerät aufstellen. Inzwischen wurde der Rohrbruch zwar behoben und die Anlage wäre theoretisch wieder einsatzbereit, praktisch ist sie das aber noch nicht. „Wir gehen davon aus, dass das noch bis zu 14 Tage dauern kann“, so Plaschke. Bis dahin bleibt der Fußgängerweg an der Grenze zwischen Neukirchen-Vluyn und Rheurdt weiter gesperrt. Der Weg ist ein Privatweg, der Baron von der Leyen gehört. Er hat der Lineg zugesichert, dass das Unternehmen dort die Arbeiten durchführen darf.