Schulstart in Neukirchen-Vluyn : Lina geht in die Igelklasse

Lina geht in die Igelklasse

Schulstart in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn Lina Schütz ist angehende Erstklässlerin. Nächsten Donnerstag wird sie die Igel-Klasse der Antoniusschule in Vluyn besuchen. Das Abenteuer Schule beginnt für sie.

Der Jahrgang startet zweizügig. Der Tornister im Meerjungfrau-Design, mit zusätzlichen Magnetmotiven geschmückt, ist gepackt. „Guck mal, innen ist alles rosa“, erklärt sie stolz, als sie die neuen Hefte und Schulbücher zeigt. Auch die Schultüte hat Mutter Jenny (38) ganz auf die Tornisterfarben abgestimmt. Sogar der Name Lina und das Datum der Einschulung sind zu lesen. Stolz packt Lina ihre Federmappe aus, zeigt ihre Bastelschere und alle anderen Utensilien, die den Schulstart so gelungen wie möglich machen sollen. Sie ist nicht ein bisschen aufgeregt, „sondern sehr doll aufgeregt“, erklärt die angehende Erstklässlerin. Und ihre Omas werden noch ein Kleid für den besonderen Tag mit ihr kaufen.

Die Vorbereitung mit Tornisterkauf lief coronabedingt anders. Es gab keine Ranzenbörse, sondern im Fachgeschäft Giesen-Handick, beim Ranzenexperten vor Ort, den Kauf nach Vereinbarung. „Der Termin musste wegen Corona mehrfach verschoben werden“, so Jenny Schütz. Der Lockdown gab den Takt vor. Wie sich der Unterricht gestaltet, ob mit oder ohne Mund-Nase-Bedeckung im Klassenzimmer und Schulgebäude, „werden wir noch erfahren, auch wer die Klassenlehrerin sein wird. Wir sind gespannt“, so Mutter Jenny. Auch in der Familie meldet sich die Aufregung, „denn eine Einschulung bleibt immer etwas ganz Besonderes“, betont die 38-Jährige.