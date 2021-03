Soziales Engagement in Neukirchen-Vluyn : Frisörin unterstützt den Hospizverein

Soziales Engagement in Neukirchen-Vluyn

NEUKIRCHEN-VLUYN Mehr als 1700 Euro hat eine Spendenaktion im Salon von Christina Hanrath erbracht. Zum wiederholten Mal hat sie mithilfe ihrer Kunden Geld für einen guten Zweck zusammengetragen.

Sie haben die Haare schön, ein gepflegtes Gefühl bis in die Spitzen, weil sie sich für den guten Zweck engagierten, so die Kurzform für eine Spendenaktion von Frisörin Christina Hanrath und ihren Kunden. Sie betreibt seit Dezember 2017 ihren Salon hinter dem Vluyner Vutzkreisel, an der Niederrheinallee. Schon zum wiederholten Mal hat sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen.