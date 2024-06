Sommerferien in Neukirchen-Vluyn Enni weitet Öffnungszeiten von Freizeitbad und Sauna aus

Die Sommerferien nahen und bald geht es für viele Niederrheiner wieder ab in den Urlaub. Wer zu Hause bleibt, der findet auch im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn wieder Abwechslung und Erholung. Enni weitet dazu in dem beliebten Familienbad wieder die Öffnungszeiten aus. So ist das Bad in der Ferienzeit dienstags bis freitags durchgehend von 6 bis 20.30 Uhr sowie samstags und sonntags je von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Wie üblich bleibt die Anlage montags aber auch in den Ferien geschlossen.