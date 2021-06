Sport und Freizeit in Neukirchen-Vluyn : Startschuss nach dem Lockdown im Freizeitbad

Neukirchen-Vluyn Das Freizeitbad in Neukirchen-Vluyn öffnet ab dem Wochenende nach rund sechsmonatiger Pause das Hallenbad und die Sauna. Es gelten besondere Schutzmaßnahmen.

Gute Nachrichten für alle Freunde des Freizeitbads in Neukirchen-Vluyn: Ab dem kommenden Samstag, 19. Juni, ist in der Tersteegenstraße nach der rund sechsmonatigen Lockdown-Pause wieder Schul- und Vereinssport sowie das öffentliche Schwimmen möglich. Bei anhaltend niedrigen Inzidenzzahlen im Kreis Wesel kann die Enni Sport & Bäder Niederrhein dabei gleichzeitig auch wieder Saunagäste begrüßen. Betriebsleiter Pascal Luppa ist froh, dass es wieder losgeht und er mit seinem Team Besuchern nahezu das komplette Programm anbieten kann „Neben den regulären Öffnungszeiten wird es deswegen bereits am 26. Juni ab 18 Uhr den ersten Sauna-Treff als Sonderveranstaltung geben. Bei dem können Besucher das Bad bis Mitternacht textilfrei nutzen und auch Massagen genießen.“

Im zweiten Corona-Sommer gelten aber auch im Freizeitbad besondere Schutzmaßnahmen. So müssen Familien mit Kindern aktuell noch auf die Spielnachmittage verzichten. Weiter darf auch nur eine begrenzte Anzahl an Personen die Einrichtungen gleichzeitig nutzen. Luppa empfiehlt seinen Gästen daher, sich im Vorfeld Tickets online zu sichern. „Auch wenn die Zahlung vor Ort mit der Geldwertkarte möglich ist, könnten Besucher bei großem Andrang außen vor bleiben.“ Was immer notwendig ist: Um gesetzliche Auflagen zu erfüllen, muss Enni die Personalien der Besucher für eine Verfolgung möglicher Infektionswege aufnehmen und für vier Wochen speichern. „Auch dies wäre mit einer Onlinebuchung bereits erledigt.“ Wie in allen Hallenbädern im Kreis Wesel müssen auch die Besucher des Freizeitbades nachweisen, dass sie geimpft, genesen oder getestet sind. „Wir müssen hier einen Nachweis verlangen. Dies ist wie im Moerser Hallenbad auch bei uns über die immuny-App möglich.“