Schwimmen in Neukirchen-Vluyn Freizeitbad ist ab dem 11. Dezember geschlossen

Nach der Revision ist das Freizeitbad danach ab dem 27. Dezember in den Ferien täglich von 6 Uhr bis 20.30 Uhr und an den Wochenenden von 6 bis 20.30 Uhr geöffnet. Der Saunaspaß ist bis zum 7. Januar 2024 von 9 bis 22 Uhr möglich. Als besonderes Ferienprogramm für Kinder von sieben bis 14 Jahren findet am 6. Januar ab 15 Uhr mit einem besonderen Animationsprogramm die Pool-Party statt. Samstags gibt es in der Einrichtung für die Jüngsten auch ab 15 Uhr den Spielenachmittag. In der Sauna steigt am 30. Dezember der letzte Saunatreff des Jahres.