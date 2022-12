Polizei ermittelt in Neukirchen-Vluyn Frau erschlagen – Täter begeht Selbstmord

Gegen 14.45 Uhr war am Mitttwoch die Polizei alarmiert worden. Zeugen hatten angegeben, eine Frau sei erstochen worden. Tatort war ein Mehrfamilienhaus an der Leukenstraße in Neukirchen. In einer Wohnnug fanden Rettungskräfte kurz später die Leiche einer Frau vor. Erst am Abend stellten Ermittler allerdings fest, dass die 48-Jährige nicht erstochen worden war, sondern durch stumpfe Gewalteinwirkung starb. Mit anderen Worten: Sie wurde erschlagen. Ob dabei ein Gegenstand im Spiel war, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.