Ende einer Ära in Neukirchen-Vluyn Fleischerei Linßen schließt nach fast 70 Jahren

Neukirchen-Vluyn · Am 31. Januar wird das Geschäft am Vluyner Platz geschlossen. Das Ehepaar hat viele Jahre lang Wert auf die eigene Schlachtung von lokalem Vieh gelegt. Was ab Februar mit dem Ladenlokal passieren soll.

12.01.2024 , 13:30 Uhr

Martina und Wolfgang Linßen (zweite und dritte von rechts) im Kreise der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinter der lukullisch einladenden Wurstwarentheke ihrer Fleischerei auf dem Vluyner Platz. Foto: Martina Linßen

Von Olaf Reifegerste