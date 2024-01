Energieunternehmen in Neukirchen-Vluyn Stromspeicher mit überschüssigem Strom füllen

Wer sich an Weihnachten 2023 dem regnerischen Wetter widersetzte und spazieren ging, konnte viele Windräder sehen, die sich nicht drehten – und das, obwohl Wind blies. „Um die Feiertage ist der Strompreis besonders niedrig“, sagt Robin te Kaat, Mitarbeiter der Firma 1Komma5° in Neukirchen-Vluyn. „Es wird wenig Strom verbraucht, weil viel Betriebe eine Weihnachtspause einlegen“, erklärt er. „Eine Kilowattstunde kostet an der Leipziger Strombörse nur wenige Cent. Manchmal gibt es sogar einen negativen Strompreis. Dann erhält ein Stromkäufer sogar eine kleine Vergütung, wenn er Strom abnimmt“, so te Kaat.