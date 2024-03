Umweltschutz in Neukirchen-Vluyn Filmabend bei Trox zur „Earth Hour“ am 23. März

Wieder geht Ende März, genauer gesagt am Samstag, 23. März, in Neukirchen-Vluyn und weltweit zur „Earth Hour“ des WWF, der Stunde der Erde, das Licht aus. So setzen Städte, Unternehmen und Menschen weltweit ein Zeichen für den Klimaschutz. Die Stadt Neukirchen-Vluyn richtet in Kooperation mit der Heinz-Trox-Stiftung zum achten Mal die „Earth Hour“ aus und lädt erneut zum Filmabend in die Räumlichkeiten der Firma Trox ein.