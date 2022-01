Feuerwehreinsatz in Neukirchen-Vluyn : Brand in einer Lagerhalle

Die Feuerwehr löscht derzeit einen Brand an der Fritz-Baum-Allee in Neukirchen-Vluyn. Foto: Norbert Prümen

Neukirchen-Vluyn Derzeit sind Feuerwehr und Polizei an der Fritz-Baum-Allee in Neukirchen-Vluyn im Einsatz. In der Lagerhalle eines Landmaschinenbetriebes ist ein Feuer ausgebrochen. Die Niederrheinallee ist gesperrt.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache brach gegen 11.55 Uhr ein Feuer in einer Lagerhalle eines Landmaschinenbetriebs an der Fritz-Baum-Allee in Neukirchen-Vluyn aus. Wegen der andauernden Löscharbeiten sperrt die Polizei die Niederrheinallee zwischen der Inneboldtstraße und der Fritz-Baum-Allee.