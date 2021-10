Feuerwehr Neukirchen-Vluyn : 32.000 Euro für flutgeschädigte Kameraden in Erftstadt

Neukirchen-Vluyn Mit Sirenengeheul machte die Freiwillige Feuerwehr Anfang August auf eine Spendenaktion für flutgeschädigte Kameradinnen und Kameraden aufmerksam. Den gesammelten Betrag von knapp 25.000 Euro wurde auf 32.000 Euro aufgestockt und nun der Feuerwehr Erftstadt zur Verfügung gestellt.

Anfang August führte die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn eine große Spendenaktion für flutgeschädigte Feuerwehrangehörige der Starkregen- und Flutkatastrophe von Mitte Juli durch. Ziel war es, einen großen Spendenbetrag zu sammeln. Um auf die Spendenaktion aufmerksam zu machen, heulten am 6. August, um 18 Uhr in Neukirchen-Vluyn die Sirenen.

Die Feuerwehr sammelte auf den Wochenmärkten, auf dem Feierabendmarkt in Vluyn, mit einer Straßensammlung in Rayen und Hochkamer sowie an vielen zentralen Punkten in Neukirchen-Vluyn. Das Ergebnis übertraf alle Erwartungen: es kamen 24.817,27 Euro zusammen. „Die Spendenbereitschaft der Neukirchen-Vluyner Bevölkerung war einfach überragend“, fasst der Leiter der Feuerwehr, Lutz Reimann, das Ergebnis zusammen. Die Feuerwehr Neukirchen-Vluyn stockte den Betrag aus eigenen Mitteln auf 32.000 Euro auf. Aufgrund der bestehenden Kontakte und der Kenntnisse über die Lage, unter anderem aus dem überörtlichen Einsatz in Erftstadt-Blessem, entschied man sich, den Betrag für die betroffenen Feuerwehrangehörigen der Feuerwehr Erftstadt zur Verfügung zu stellen. Die gesamte Summe steht 1:1 zur Verfügung. Der Betrag aus Neukirchen-Vluyn macht rund 20 Prozent des bei der Feuerwehr Erftstadt eingegangen Spendenbetrags aus. Vor Ort organisiert der Förderverein der Feuerwehr Erftstadt die Unterstützung der Betroffenen. Insgesamt gingen beim Förderverein 58 Anträge auf finanzielle Unterstützung von betroffenen Feuerwehrangehörigen ein, die von Daniel Baumann, Mitglied des Vorstands, und einem Team bearbeitet werden. Die Anträge wurden nach den angegebenen Schadenshöhen in vier Kategorien unterteilt und Entschädigungspauschalen festgelegt. Die Betroffenen erhalten Beträge zwischen 500 und 5000 Euro. „Damit kann man die Schäden nicht ersetzen, jedoch ist dies eine willkommene Überbrückungshilfe“, beschreibt Kassierer Daniel Baumann die Situation.