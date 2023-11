Am 3. November in Neukirchen-Vluyn Feuerwehr trifft sich zu Wehrversammlung

Neukirchen-Vluyn · Am 3. November kommen viele Feuerwehrleute in der Kulturhalle zusammen. Bei diesem Treffen sollen auch Kameradinnen und Kameraden geehrt werden. Was noch geplant ist und wer eingeladen ist.

03.11.2023, 14:00 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr trifft sich am 3. November abends zur Wehrversammlung. Foto: Norbert Prümen

Am 3. November um 19.30 Uhr trifft sich die Freiwillige Feuerwehr Neukirchen-Vluyn im großen Saal der Kulturhalle, Von-der-Leyen-Platz 1, zur Wehrversammlung. Hierbei wird unter anderem auch der Jahresbericht des Leiters der Feuerwehr vorgetragen sowie zahlreiche Beförderungen und Ehrungen der Kameradinnen und Kameraden vorgenommen, teilt Lutz Reimann, Leiter der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, mit. Die Mitglieder des Fördervereins der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn sind hierzu recht herzlich eingeladen, heißt es.

(lst)