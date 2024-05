Stadt Neukirchen-Vluyn informiert Bürger Feuerwehr soll eine Rettungswache erhalten – Neubau ist geplant

Am Donnerstag, 23. Mai, um 18 Uhr, wird im Feuerwehrgerätehaus Vluyn an der Tersteegenstraße 101 das Projekt zum Neubau einer Rettungswache sowie zur Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses vorgestellt. Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2019 den Rettungsdienstbedarfsplan für den Kreis Wesel beschlossen. Darin wurde unter anderem festgelegt, dass in Neukirchen-Vluyn eine eigene Rettungswache durch den Kreis Wesel eingerichtet werden soll, um die Versorgung des südwestlichen Kreisgebietes zu verbessern.