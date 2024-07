Sommerferien in Neukirchen-Vluyn Klingerhuf-Ferienspiele enden mit Eis und Märchenrätseln

Die beliebten Ferienspiele im Jugendzentrum Klingerhuf sind in diesem Jahr mit einem fantasievollen Märchenquiz, drei Dankeschön-„Raketen“ und einem leckeren Eis zu Ende gegangen. In den vergangenen Wochen hat das Team vom Klingerhuf 30 Kindern aus Neukirchen-Vluyn einiges geboten: Eingebettet in das Rahmenthema „Klingermärchenland“ gab es eine spannende Auswahl an Workshops, in denen Märchenkostüme, Zauberstäbe, Feen-Tore und Masken entstanden.