Premiere auf dem Vluyner Platz Neukirchen-Vluyn feiert gelungenes Streetfood-Event

Auch am Stand von Pott.Stil zeigten sich Dominik und Tobias zufrieden. Die Brennerei von Markus Höhling hat ihren Standort in der Littard. Der Gin-Cocktail (6,50 Euro plus 2,50 Euro Glaspfand) schmeckte. „Die Leute sind einfach gut drauf“, so ihre Beobachtungen. Eine Diskussion wegen der Preise sei nicht angesagt, bestätigten ebenfalls andere Anbieter. Die Konsumlaune habe sich verbessert. „Die Leute wollen wieder genießen“, hieß es auf Nachfragen. Positiv machte sich bei den Gästen das ‚lokale Prinzip‘ bemerkbar. Verschiedene Anbieter kommen aus der unmittelbaren Umgebung, so Manuela und Rolf Hoppstock aus Moers. Magnetisch zog ihr ‚hin&crêpes‘-Stand mit Kaffeespezialitäten die Gäste an. Der nostalgische Look des ehemaligen DDR-Campingwagens, Baujahr 1973, begeistert. „Mein Mann ist Oldtimer-Liebhaber“, erzählte die Moerserin über den liebevollen Umbau zum Verkaufswagen. Mit einem gemeinsamen Projekt sei das Ehepaar 2021 in den Unruhestand gestartet. „Wir sind vom Standort Vluyn und der schönen Stimmung begeistert“, so Manuela Hoppstock.