Auszeichnung in Neukirchen-Vluyn Familienzentrum erhält Gütesiegel des Landes NRW

Leiterin Alexandra Helbig freut sich sehr über die erneute Zertifizierung, die die Kita bisher seit 2007 erfolgreich alle vier Jahre erhalten hat: „Uns ist es wichtig, dass unsere Beratungs- und Kurs-Angebote niedrigschwellig und lebensnah sind und die Eltern und Kinder etwas Bereicherndes für ihren Familien- und Erziehungsalltag mitnehmen. Bei uns sind alle willkommen, unabhängig davon, ob ein Kind in unserer Kita angemeldet ist.“ Das Jahresprogramm bietet dazu eine multithematische Palette an Kursen, zum Beispiel zur Sprachentwicklung des Kindes oder zum Alltagsmanagement als alleinerziehendes Elternteil. Das evangelische Familienzentrum pflegt die Nähe zur Kirchengemeinde in Neukirchen und legt ein besonderes Augenmerk auf die religionspädagogische Arbeit. Es ist mit dem Familienbildungswerk des Kirchenkreises Moers verbunden und aktiver Teil der sozialen Infrastruktur in Neukirchen-Vluyn. 2021 hat der Neukirchener Erziehungsverein die Trägerschaft von der Evangelischen Kirchengemeinde übernommen.