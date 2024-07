Ehemaliger Wehrleiter in Neukirchen-Vluyn Ralf Köpke und Lutz Reimann wollen „den Blick nach vorne richten“

Lutz Reimann war in einer Sondersitzung des Rates am 22. Mai mit sofortiger Wirkung abberufen worden; am 24. Mai wurde dieser Schritt offiziell vollzogen. Grund dafür war laut Stadtverwaltung ein schwerwiegender Verstoß gegen Dienstpflichten im Rahmen eines Personalauswahlverfahrens der Stadt.