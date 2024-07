Europawahl an Neukirchen-Vluyner Schulen „Viele Schüler waren enttäuscht von ihrer eigenen Generation“

Obwohl die Europawahl bereits einige Wochen zurücklag, waren die Ergebnisse dieser – und hierbei vor allem der Erfolg der AfD – weiterhin Thema im Unterricht. Denn die AfD hat in Neukirchen-Vluyn 13,6 Prozent an Stimmen geholt, in Kamp-Lintfort sogar 17,2 Prozent. Viele der Stimmen kamen auch von jungen Menschen, genauer gesagt von Personen zwischen 16 und 24 Jahren.