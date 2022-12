Baustelle in Neukirchen-Vluyn Bendschenweg bleibt zwischen den Jahren für Autofahrer frei

„Das erste, rund 160 Meter lange Teilstück ist komplett ausgetauscht, die erst später vorgesehene Erneuerung der Hausanschlüsse vorbereitet“, will Enni diesen Bereich der Straße laut dem Baustellenbeauftragten Oliver Flach noch vor den Feiertagen asphaltieren und sie für den Weihnachtsverkehr am Vormittag des 23. Dezember wieder freigeben. Erst nach den Ferien wird Enni dann die zweite Bauphase angehen, in der die Monteure bis März in zwei weiteren Bauabschnitten den rund 170 Meter langen Abschnitt des Wärmenetzes bis kurz hinter die Siebertstraße erneuern.