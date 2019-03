Rettung in Neukirchen-Vluyn: Es brennt an der Spitze der Feuerwehr

Neukirchen-Vluyn Seit 38 Jahren ist Feuerwehr-Chef in Neukirchen-Vluyn ein Ehrenamt. Seine Aufgaben wuchsen. Muss die Stadt einen Hauptberufler einstellen?

Präziser hätte dieser Weckruf für den Stadtrat am Mittwochabend kaum platziert sein können: Zum Ende des öffentlichen Teils ertönte die Feuerwehrsirene. Alarm aus der Brandmeldeanlage eines Hotels an der Krefelder Straße! Es war ein Großeinsatz mit letztlich harmloser Ursache: Im Wellnessbereich hatten Wasserdampfschwaden einen Rauchmelder ausgelöst.

Feuerwehr-Alarm gibt es derzeit auch auf der Tagesordnung von Politik und Verwaltung. Denn die Leitung der Feuerwehr hat in Gesprächen sehr deutlich gemacht, dass sie an der Grenze der Belastungsfähigkeit angekommen ist. Von Teilnehmern der Gesprächsrunde wird berichtet, dass dabei klare Worte gefallen seien. Es reiche nicht, die Leistung der Freiwilligen Feuerwehr in Neukirchen-Vluyn öffentlich mit Lobeshymnen zu würdigen. Stattdessen müsse jetzt etwas an den Strukturen getan werden, um den hohen Ausbildungsstand und die Leistungsfähigkeit der Retter auch in Zukunft garantieren zu können.