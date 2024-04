Auf Nachwuchssuche in Neukirchen-Vluyn Erziehungsverein bietet Bewerbertage für Schülerinnen und Schüler an

Der Neukirchener Erziehungsverein sucht Nachwuchs und bietet daher Bewerbertage für Schülerinnen und Schüler am Neukirchener Berufskolleg, Heckrathstraße 24, an. Diese finden am Mittwoch, 17. April, Mittwoch, 8. Mai, und Mittwoch, 5. Juni, statt. Beginn ist um 9 Uhr, ab 10 Uhr finden anschließend Einzelgespräche statt. Gesucht werden junge Menschen, die sich für eine praxisintegrierte Erzieherausbildung (PiA) zum staatlich anerkannten Erzieher interessieren oder sich direkt für den Schulplatz bewerben wollen.