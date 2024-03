Aktion in Neukirchen-Vluyn Erziehungsverein pflanzt 1430 Bäume und Sträucher

„Klimaneutral bis 2035“ – das ist das Ziel des Neukirchener Erziehungsvereins. An diesem Vorhaben kann sich jeder, der im Erziehungsverein lebt oder arbeitet, beteiligen. Im Rahmen eines Aufforstungsprojektes haben nun Mitarbeitende, Kita-Kinder, Schüler und Klienten bei einer besonderen Pflanzaktion begeistert mitgeholfen: Auf einem brachliegenden Feld des Erziehungsvereins an der Niederrheinallee in Neukirchen pflanzten sie 1430 Bäumchen und Sträucher.