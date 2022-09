Neukirchener Erziehungsverein : Endlich wieder gemeinsam feiern

Neukirchen-Vluyn Der Neukirchener Erziehungsverein hatte nach zweijähriger Corona-Zwangspause wieder zum Jahresfest eingeladen. Nach einem Gottesdienst gab es auf dem Marktplatz vor dem Festzelt und den anliegenden Jugendhilfe-Einrichtungen viel zu entdecken.

„Dann gibt es nur eins: Sag nein!“ Mit diesem Zitat aus dem gleichnamigen Antikriegstext von Wolfgang Borchert begann Fricke-Hein, selber aktives Mitglied der Friedensbewegung in den 80er Jahren, seine Predigt. „Damals wie heute hat sich nichts verändert, was die todbringenden Waffen betrifft. Der Anblick zerbombter Städte, das Elend vom Krieg gezeichneter Menschen, alles, was Wolfgang Borchert zu diesem verzweifelten Aufruf bewog, alles das ist heute genauso real wie damals. Es ist real in all den Kriegen auf der weiten Welt bis heute, es war und ist real in Europa, damals während des Balkankrieges und jetzt wieder seit diesem Februar bei dem Überfall auf die Ukraine, und eigentlich ja schon seit 2014. Waffen, ob in böser Absicht benutzt, wie für diesen Überfall, oder um Menschen zu schützen vor ebensolcher Gewalt, Waffen führen immer zu dem gleichen Ergebnis: Es sterben Menschen“, beschrieb er das Elend von Kriegen.