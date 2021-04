Neukirchener Erziehungsverein : 175 Bäume für 175 Jahre voller Leben

Neukirchen-Vluyn Mit einem Umweltprojekt feiert der Neukirchener Erziehungsverein das Jubiläum. Unterstützung gibt es von der Deutschen Postcode Lotterie und der Firma Tiege.

Seit dem 15. Dezember 2020 feiert der Neukirchener Erziehungsverein sein 175-jähriges Bestehen. Eigentlich – denn die Corona-Pandemie lässt keine konventionellen Jubiläumsfeierlichkeiten zu. Kreative Ideen waren das Gebot der Stunde und so entstand ein besonderes Umweltprojekt. Unter dem Motto „175 Bäume für 175 Jahre Leben“ werden dank der finanziellen Unterstützung der Deutschen Postcode Lotterie 175 klimaresistente Bäume am Herkweg in Neukirchen neu gepflanzt.