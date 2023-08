Feier in Neukirchen-Vluyn Jahresfest des Neukirchener Erziehungsvereins begeistert Besucher

Den Auftakt bildete der gemeinsame Gottesdienst der evangelischen Kirchengemeinden. Im Mittelpunkt stand dabei die Predigt von Pfarrerin Anke Prumbaum, Krankenhaus-Seelsorgerin in Moers und Sprecherin in der ARD in der Sendung „Wort zum Sonntag“. Sie betonte in bewegenden Worten die Bedeutung von gegenseitigem Verstehen und Wertschätzen; es gehe darum, eigene Barrieren und Vorbehalte abzubauen und das Schubladendenken beiseite zu lassen. Diese Botschaften fanden großen Anklang bei den rund 450 Gottesdienstbesuchern. Einen großen Applaus erhielten der Chor Querbeat und der Posaunenchor des CVJM für ihre ausgezeichneten musikalischen Beiträge.