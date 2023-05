Neuer Treffpunkt in Neukirchen-Vluyn Feierabendmarkt auch im Dorf Neukirchen

Im Ortsteil Vluyn ist der Feierabendmarkt der absolute Treffpunkt, um in gemütlicher Runde Freunde und Bekannte wiederzusehen. Am 9. Mai 2019 lud der erste Feierabendmarkt ein, der als Veranstaltungsformat vom Stadtmarketing auf die Schienen gehoben wurde. Schon länger sorgten in anderen Städten und Gemeinden diese abendlichen Treffen für Furore. Die Stadt Kempen gehörte mit zu den ersten, die ein solches Treffen anboten. Nun könnte das Dorf 2024 nachziehen, so das Ergebnis der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung (DNW).