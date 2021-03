Energiewende in Neukirchen-Vluyn : Erster digitaler Solarstammtisch

Neukirchen-Vluyn Die Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, die Energieagentur Wesel sowie Verbraucherzentrale informieren via Zoom-Konferenz zum Thema Solarstrom.

Was sind die Vorteile von Solarstrom? Für wen rechnet sich die Installation einer Anlage? Ist das Verfahren aufwändig? Über solche Fragen informiert der erste digitale Solarstammtisch im Kreis Wesel. Die Städte Neukirchen-Vluyn und Rheinberg, die Energieagentur Wesel und die Verbraucherzentrale im Kreis Wesel haben das neue Format gemeinsam aufgelegt. Ziel: In lockerer Atmosphäre informieren und mit verschiedenen Experten ins Gespräch kommen. Der erste Stammtisch findet am Donnerstag, 18. März, von 18 bis 20 Uhr via Zoom statt.