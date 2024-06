Erster Abi-Jahrgang an der Gesamtschule Niederberg „Frau Langenbeck-Schwich hat den Aufbau unserer Schule vorangetrieben“

Seit dem 1. August 2023 ist Mutlu Kuzu Schulleiter der Gesamtschule Niederberg, der seiner Vorgängerin dankte. „Sie hat den Aufbau unserer Schule vorangetrieben“, betonte er in seiner Rede. An die Schülerinnen und Schüler gewandt, sagte er: „Dieser Tag markiert nicht nur einen bedeutenden Meilenstein in eurem Leben, sondern ist auch ein Meilenstein für die Schule. Es ist ein Zeichen dafür, was wir als Gemeinschaft erreicht haben.“ Denn Bildung sei ein Gemeinschaftswerk, betonte Kuzu. Und die Gemeinschaft sei über all die Jahre wichtig gewesen, in denen es auch schwierige Zeiten gab, etwa die Corona-Pandemie oder das Lernen in Containern.